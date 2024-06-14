НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Продажи юаней установили рекорд

Источник:
Sibnet.ru
261 0

Банк России 13 июня продал через валютный своп 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это новый рекорд, следует из материалов регулятора.

Предыдущий рекорд по продаже юаней российским банкам был установлен 29 декабря 2023 года — тогда кредитным учреждениям было продано 13,751 миллиарда юаней на 173,562 миллиарда рублей.

Новый инструмент по предоставлению китайской валюты — сделки своп по продаже юаней за рубли — был запущен 19 января 2023 года по инициативе Центробанка, который рассчитывал, что это поможет преодолеть «временные дисбалансы» из-за роста спроса на юань.

Внедрение инструмента было обусловлено увеличением числа расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями. Также валютный своп должен был ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае временных дисбалансов.

Еще по теме
Более 70% россиян поддержали высокие налоги для обеспеченных людей
Предсказан эмоциональный скачок цен на авто из-за санкций
Центробанк впервые рассчитал курс рубля по новым правилам
Банки Киргизии отказались работать с рублем
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Развенчан популярный миф о витамине D
Китайские автопроизводители обсудят уход из России
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский оценил мирную инициативу Путина
Путин назвал условие для начала переговоров с Украиной
Россия запретит использование зарубежных киберсервисов
США предрекли исчезновение Украины через год
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
73
Зеленский призвал уехавших украинцев вернуться
26
Украину возьмут в НАТО только в случае победы над Россией
24
Украинских солдат подсадили на энергетические напитки
21
Трамп назвал немыслимым появление кораблей ВМФ России у Кубы
20
МИД России обвинил США в мести за проигрыш в Афганистане