Продажи юаней установили рекорд

Банк России 13 июня продал через валютный своп 14,234 миллиарда юаней на 174,24 миллиарда рублей, это новый рекорд, следует из материалов регулятора.

Предыдущий рекорд по продаже юаней российским банкам был установлен 29 декабря 2023 года — тогда кредитным учреждениям было продано 13,751 миллиарда юаней на 173,562 миллиарда рублей.

Новый инструмент по предоставлению китайской валюты — сделки своп по продаже юаней за рубли — был запущен 19 января 2023 года по инициативе Центробанка, который рассчитывал, что это поможет преодолеть «временные дисбалансы» из-за роста спроса на юань.

Внедрение инструмента было обусловлено увеличением числа расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями. Также валютный своп должен был ограничивать волатильность ставок денежного рынка в случае временных дисбалансов.