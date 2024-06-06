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Наталья Чистякова-Ионова выпустит трек в стиле Глюк'оZы

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная по проекту Глюк'оZа, готовыт к релизу трек в привычном поклонникам стиле несмотря на запрет Максима Фадеева.

Фадеев после скандала с «голой» вечеринкой, где побывала Чистякова-Ионова, напомнил публике, что она больше не является частью проекта Глюк'оZы. Также он сообщил о возрождении проекта с другой певицей.

Чистякова-Ионова, судя по всему, проигнорировала призывы Фадеева не ассоциироваться с Глюк'оZой, поскольку ее новый трек в чистом виде как ранее творчество.

Новый трек будет называться «Просекко» и выйдет на музыкальных площадках в пятницу, 7 июня.

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Культгид #Музыка
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