Наталья Чистякова-Ионова выпустит трек в стиле Глюк'оZы

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная по проекту Глюк'оZа,
готовыт к релизу трек в привычном поклонникам стиле несмотря на запрет Максима
Фадеева.
Фадеев после скандала с «голой» вечеринкой, где побывала Чистякова-Ионова,
напомнил публике, что она больше не является частью проекта Глюк'оZы. Также он
сообщил о возрождении проекта с другой певицей.
Чистякова-Ионова, судя по всему, проигнорировала призывы
Фадеева не ассоциироваться с Глюк'оZой, поскольку ее новый трек в чистом виде
как ранее творчество.
Новый трек будет называться «Просекко» и выйдет на
музыкальных площадках в пятницу, 7 июня.