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Нюша придумала, как сообщить детям о разводе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Нюши

Певица Нюша рассказала, что ее дети еще не знают о расставании папы и мамы. Артистка подала на развод с Игорем Сивовым в начале мая.

Официально о расставании Нюши и Сивова стало известно в мае, но слухи об их разрыве ходили более года. В интервью Лауре Джугелии певица рассказала, что дети еще ничего не знают.

В браке у Нюши и Сивова появились двое детей — в 2018 году родилась девочка Серафима –Симба, а в конце 2021 года на свет появился мальчик Саффрон.

«Мы еще не поговорили, но я понимаю, как хотелось бы это обсудить. Все-таки детки еще в достаточно юном возрасте и для них будет здорово как-то в формате игры все это преподнести и не делать из этого какую-то новость, что теперь что-то поменяется в их жизни. По большому счету для них то все остается так же», — сказала Нюша.

Певица призналась, что обсуждения, с кем будут жить дети — не было. На текущий момент малыша живут в Дубае большую часть времени, а Нюша приезжает к ним на месяц, другой месяц живет в Москве.

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