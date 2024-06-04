Гиперреалистичный шутер Bodycam получил дату выхода

Студия Reissad объявила дату выхода многопользовательского шутера Bodycam с гиперреалистичной графикой. Игра выйдет в раннем доступе Steam 7 июня 2024 года.

Разработчики рассчитывают, что в раннем доступе игра пробудет от шести до двенадцати месяцев. За это время авторы планируют добавить новый контент и улучшить игру. На старте в Bodycam будет несколько карт и три режима — Deathmatch, Team Deathmatch и Body Bomb.

<br>

Bodycam разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Главной особенностью шутера будет воспроизведение гиперреалистичного изображения, при этом в качестве ракурса выбрана нагрудная камера бойца.

В качестве рекомендуемых системных требований разработчики указывают видеокарту AMD Radeon RX 6600 XT или Nvidia GeForce RTX 3060, а также процессор уровня AMD Ryzen 7 3800X или Intel Core i7-10700K.