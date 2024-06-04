НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Гиперреалистичный шутер Bodycam получил дату выхода

Источник:
Sibnet.ru
294 0

Студия Reissad объявила дату выхода многопользовательского шутера Bodycam с гиперреалистичной графикой. Игра выйдет в раннем доступе Steam 7 июня 2024 года.

Разработчики рассчитывают, что в раннем доступе игра пробудет от шести до двенадцати месяцев. За это время авторы планируют добавить новый контент и улучшить игру. На старте в Bodycam будет несколько карт и три режима — Deathmatch, Team Deathmatch и Body Bomb.

Bodycam разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Главной особенностью шутера будет воспроизведение гиперреалистичного изображения, при этом в качестве ракурса выбрана нагрудная камера бойца.

В качестве рекомендуемых системных требований разработчики указывают видеокарту AMD Radeon RX 6600 XT или Nvidia GeForce RTX 3060, а также процессор уровня AMD Ryzen 7 3800X или Intel Core i7-10700K.

Еще по теме
Вышел трейлер третьего эпизода Half‑Life 2
Ростелеком запустит серию турниров для «танкистов»
Steam получит функцию записи видеороликов
Бесплатные игры появились на YouTube
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Врачи спасли женщину с «синдромом автопивоварни»
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Белоусов назвал площадь потерянных Украиной за год территорий
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

corrector

Китайский генерал тут в Сингапуре высказал круче наших заявлений - «США используют правила и порядок...

corrector

СУперсвиньи - это Зеля и его шобла + верховна Рада 404, скоро действительно в США "

mosquito__2010

Это же даже не наезд, просто объективная констатация фактов. США с Британией и являются той самой глобальной...