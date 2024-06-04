Ольга Бузова выступила на фестивале в Уфе в откровенном боди, что вызвало недовольство сначала у некоторых зрителей, а затем возмутило депутатов. В Госдуме начали обсуждать возможность установить нормы сценических костюмов для артистов.

С чего все началось

Ольга Бузова была одной из гостей на VK Fest в Уфе. Мероприятие платное с возрастным ограничением. На сцену артистка вышла в черном боди с глубоким декольте, колготках в сетку и ботфортах. Подтанцовка была одета в похожем стиле.

После мероприятия глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в телеграм-канале скрины сообщений от уфимцев с жалобами на слишком откровенный образ Бузовой и предложениями запретить артистам такие вольности.

Поющая ведущая достаточно спокойно прокомментировала ситуацию, отметив, что это ее стандартный сценический образ. Но все же извинилась перед теми, кого наряд смутил и попросила не искать зла там, где его нет.

Срочно запретить

Развитием конфликта стала инициатива депутата Госдумы от КПРФ Ирины Филатовой. Она направила письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю концертной одежды артистов. Требования не должны опираться на возрастные ограничения, а быть общими для всех зрителей — детей и взрослых.

«Поскольку не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику, прошу Вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — цитирует ТАСС обращение Филатовой.

Мнения

Ситуация с Бузовой в боди вызвала бурное обсуждение и споры. Например, Ксения Собчак возмутилась, что на ведущую еще «не спустили собак», как это произошло с блогером Настей Ивлеевой после «голой» вечеринки. Собчак задалась вопросом: почему Бузовой можно выходить в неглиже на публику, а другим нет.

Священник Русской Православной Церкви, автор книг и блогер Павел Островский считает, что давно пора озадачиться внешним видом артистов. По его мнению, нужно «начинать с Полины Гагариной, которая в тех же труселях не так давно пела в Кремле».

Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов отметил, что актриса никаких норм и прав не нарушила, но волна негодования реально может повлиять на сценический образ артистов.