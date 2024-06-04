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Бузова ответила на критику за развратный костюм

Источник:
Sibnet.ru
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Ольга Бузова прокомментировала скандал, разгоревшийся вокруг ее выступления в Уфе, где артистка выступала в слишком откровенном, по мнению публики, костюме.

Бузова выступала в Уфе в боди с глубоким декольте, что возмутило главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Мизулина отметила, что выступление артистки видели дети и многие оказались недовольны нарядом артистки.

Фото: © телеграм-канал Ольги Бузовой

Бузова ответила, что у фестиваля, на котором она выступала, было возрастное ограничение и вход на него платный. Более того, зрителям известен тайминг выступлений артистов, и они могут выбирать какое выступление смотреть, а какое нет.

«Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины. И все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — написала Бузова в телеграм-канале.

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