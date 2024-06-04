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Собчак разозлило, что Бузову не отменили после выступления в Уфе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Ведущая Ксения Собчак язвительно прокомментировала скандал с Ольгой Бузовой, которая выступила в Уфе в откровенном наряде.

Собчак считает, что Ольгу Бузову тоже должны были приговорить к «публичной порке», как Анастасию Ивлееву и других участников «голой» вечеринки.

«Почему Ивлеевой на вечеринке в белье нельзя, а осудившей "голую вечеринку" Бузовой на вечеринке VK в белье – можно? В чем разница? Или нельзя именно с изумрудом? Если что, я не ропщу, спрашиваю для друга», — написала Бузова.

Во фразе про изумруд Собчак имела ввиду драгоценную подвеску Ивлеевой, которую она использовала в качестве аксессуара, повесив на ягодицы.

Скандал с выступлением Ольги Бузовой развязала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала сообщения уфимцев, которые пожаловались на откровенный наряд певицы на VK Fest.

Бузова уже прокомментировала случившееся. Она считает, что ее костюм был сшит специально для мероприятия, но на всякий случай извинилась перед теми, кому ее образ показался неприемлемым.

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GammiPluh

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corrector

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mosquito__2010

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