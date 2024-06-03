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Стало известно о возможной отставке главы Республики Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин
Фото: © правительство Республики Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин может уйти в отставку в ближайшее время, сообщили источники, близкие к администрации президента.

О вероятном уходе Хорохордина пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к АП, и один в регионе. Глава Алтая еще не встречался с президентом России для обсуждения возможности переизбрания на пост губернатора.

При этом Госсовет Республики Алтай (Эл-Курултай) перенес сессию 4 июня, на которой депутаты должны были объявит выборы губернатора и регионального парламента, запланированные на сентябрь 2024 года. Заседание отложили на 7 июня, сообщила пресс-служба парламента.

Путин назначил Хорохордина врио губернатора Алтая в 2019 году. Срок его полномочий подойдет к концу в сентябре 2024 года. На выборах он набрал 58,82% голосов. Его основной соперник Виктор Ромашкин (КПРФ) получил 31,64%.

Хорохордину 52 года. Он родом из села Глушинка Алтайского края, окончил экономический факультет, кафедру государственного и муниципального управления Алтайской академии экономики и права. В 2003 г. окончил аспирантуру Российской академии государственной службы при президенте РФ.

Кандидат социологических наук, также участвовал во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва.

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Политика #Местная власть #Республика Алтай
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