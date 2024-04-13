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Шольц назвал условие для переговоров с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер Германии Олаф Шольц возобновит переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, но только когда тот осознает необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.

Шольц напомнил, что последний раз созванивался с Путиным в декабре 2022 года. Отвечая на вопрос о причинах прекращения диалога, канцлер указал, что подобные разговоры могут быть полезны только в том случае, «когда вы чувствуете, что можете изменить ситуацию».

«Я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. <...> Когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска», — сказал канцлер в интервью Tageszeitung.

В последнем разговоре двух политиков российский президент раскрыл причины ударов Москвы по целям на Украине, связав их с взрывом на Крымском мосту. Канцлер Германии призвал Путина найти дипломатический выход из ситуации.

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