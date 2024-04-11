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Солист дуэта HammAli & Navai обиделся на шутку Баскова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Azerifactory / GFDL

Музыкант из дуэта HammAli & Navai Александр Алиев обиженно высказался по поводу шутки Николая Баскова в эфире шоу «Дуэты».

В «Дуэтах» выступали певец Jony и Эмин. Ведущие Николай Басков и Сергей Лазарев пошутили, что азербайджанские артисты — это мафия, которая распределяет между собой хорошие песни. 

Когда Эмин начал перечислять своих коллег и назвал HammAli & Navai, Басков переспросил: «Это продукты?» Шутка вызвала в зале смех.

«У меня накопилось. Высокоинтеллектуальный юмор, основанный на предвзятом отношении к национальности, предрассудках и стереотипах. Я не разделяю мнение ни одного человека, кто стоял на сцене и смеялся над этой шуткой. Мне неприятно слышать, как коверкают мое имя», — написал после эфира Александр Алиев.

HammAli & Navai — российский рэп-дуэт, состоящий из певцов азербайджанского происхождения Александра Алиева и Наваи Бакирова. Среди главных хитов артистов — песня «Птичка».

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