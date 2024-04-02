Лобода снова решила сменить язык в своих песнях

Певица Светлана Лобода в очередной раз высказалась на тему языка в своих песнях, она хочет перейти на украинский и английский языках.

«Я хочу делать музыку на украинском языке, потому что это люди, которых я люблю, это моя страна, в которой я родилась <…>. Я хочу делать англоязычную музыку, потому что считаю, что моя цель и мои задачи — это европейский рынок», — сказала Лобода в интервью Esquire Kazakhstan.

Певица призналась, что для выхода на англоязычный рынок, ей нужно еще изучить язык, чем она и занимается. Она сказала, что раньше не могла слушать свои песни на английском, а сейчас звучание уже приемлемое.

Ранее Лобода пыталась петь на украинском, чтобы дистанцироваться от русского языка, но в итоге все равно выпускала треки на нем.