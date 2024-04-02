Российский рядовой в одиночку уничтожил отделение ВСУ

Рядовой российской армии Эдуард Загиров в одиночку уничтожил целое подразделение ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что во время штурма населенного пункта отделение ВС РФ оказалось под обстрелом. Рядовой Загиров, используя рельеф местности, открыл огонь по позициям противника.

Боец сковал действия солдат ВСУ и обеспечил беспрепятственный проход штурмовых групп на позиции и захват опорного пункта украинских военнослужащих, отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе штурма рядовой лично уничтожил 10 солдат ВСУ. На каком именно направлении спецоперации отличился рядовой, не уточняется.