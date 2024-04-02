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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский рядовой в одиночку уничтожил отделение ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Рядовой российской армии Эдуард Загиров в одиночку уничтожил целое подразделение ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что во время штурма населенного пункта отделение ВС РФ оказалось под обстрелом. Рядовой Загиров, используя рельеф местности, открыл огонь по позициям противника.

Боец сковал действия солдат ВСУ и обеспечил беспрепятственный проход штурмовых групп на позиции и захват опорного пункта украинских военнослужащих, отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе штурма рядовой лично уничтожил 10 солдат ВСУ. На каком именно направлении спецоперации отличился рядовой, не уточняется.

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Оборона #Конфликты
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Топ комментариев

Alhazred

А Хуссейна накачивали деньгами и вооружением? Твоя аналитика на уровне детского сада. Не надоело позориться...

nicollaich

Прошу, не говорите об этом ПупуНачальницы.

scorpion2777

Потому что уничтожали на своём пути всех гражданских. Фашисты.

number10

Что бы взять всю Украину разом, это на 2 млн. армию. Ты пойдешь, если призыв будет не 300 тыс. за раз,...