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Кологривый сохранил возможность сыграть Жириновского

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/idkologrivyy

Режиссер фильма о Владимире Жириновском опроверг информацию о том, что Никиту Кологривого лишили главной роли в проекте.

После дебоша Кологривого в новосибиркой кальянной один из создателей фильма о Жириновском сообщил, что актера больше не рассмотривают на главную роль, но это оказалось неправдой.

Режиссер будущей картины Александр Баранов заявил, что актера все еще рассматривают в качестве кандидата на главную роль, но сам кастинг пока не проводили.

«Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — цитирует Баранова RT.

Никита Кологривый отбывает административное наказание в виде ареста на семь суток после за мелкое хулиганство в Новосибирске. В ночь с 18 на 19 марта актер подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу девушку-хостес.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

GammiPluh

Их производят 5 штук в год... в этом году ВС РФ вынесли уже больше систем Patriot (не полностью комплексы,...

Удавиков

омерикосы канадцев задвинули конкретно, канада боится даже рот открыть

paramedic

Ну и кто тут орал, что РФ тратит бесполезно финансы на охрану арктических границ?

scorpion2777

Эти чертовы Patriot не на что неспособны, могут только по мирным людям стрелять.