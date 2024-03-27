Кологривый сохранил возможность сыграть Жириновского

Режиссер фильма о Владимире Жириновском опроверг информацию о том, что Никиту Кологривого лишили главной роли в проекте.

После дебоша Кологривого в новосибиркой кальянной один из создателей фильма о Жириновском сообщил, что актера больше не рассмотривают на главную роль, но это оказалось неправдой.

Режиссер будущей картины Александр Баранов заявил, что актера все еще рассматривают в качестве кандидата на главную роль, но сам кастинг пока не проводили.

«Главное — как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать», — цитирует Баранова RT.

Никита Кологривый отбывает административное наказание в виде ареста на семь суток после за мелкое хулиганство в Новосибирске. В ночь с 18 на 19 марта актер подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу девушку-хостес.