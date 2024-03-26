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Новосибирский депутат попросил паром из‑за ремонта двух мостов

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский депутат Георгий Андреев (КПРФ) направил обращение к и.о. мэра города Олегу Клемешову, в котором попросил организовать паромную переправу, так как одновременно ремонтируются два моста через Обь.

«Это могло бы стать прекрасной шуткой, но мне совсем не смешно. Считаю, что, не имея в городе ни одного полноценно работающего моста, самое время задуматься о паромной переправе», — написал Андреев в телеграм-канале.

Депутат отметил, что в Новосибирске не закончен ремонт Октябрьского моста, где с прошлого года существует проблема с пропускной способностью, а с 1 апреля начинается ремонт Димитровского моста. По его мнению, это может вызвать огромный транспортный коллапс.

Андреев запросил у и.о. мэра Новосибирска информацию, готова ли муниципальная аварийно-спасательная служба организовать паромную переправу для экстренных служб в случае серьезных заторов.

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Экономика #Транспорт и дороги #Местная власть #Новосибирск
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