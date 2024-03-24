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Россия разработает подводный ракетоносец пятого поколения

Источник:
ТАСС
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Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» ведет разработку атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) пятого поколения, сообщил генеральный директор ЦКБ МТ Игорь Вильнит.

«Мы приступили к работе по стратегической лодке пятого поколения», — приводит ТАСС слова Вильнита, сказанные в кулуарах расширенного заседания Ученого совета Крыловского государственного научного центра.

Отвечая на вопрос о том, будет ли это «Арктур», Вильнит сказал: «Это будет лучше». Он не уточнил, будет ли продолжаться работа по «Арктуру».

Ранее стало известно, что в России разрабатывается проект атомной подлодки стратегического назначения «Арктур». Ее макет был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия» в 2022 году на стенде ВМФ.

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