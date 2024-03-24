Россия разработает подводный ракетоносец пятого поколения

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» ведет разработку атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения (АРПКСН) пятого поколения, сообщил генеральный директор ЦКБ МТ Игорь Вильнит.

«Мы приступили к работе по стратегической лодке пятого поколения», — приводит ТАСС слова Вильнита, сказанные в кулуарах расширенного заседания Ученого совета Крыловского государственного научного центра.

Отвечая на вопрос о том, будет ли это «Арктур», Вильнит сказал: «Это будет лучше». Он не уточнил, будет ли продолжаться работа по «Арктуру».

Ранее стало известно, что в России разрабатывается проект атомной подлодки стратегического назначения «Арктур». Ее макет был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия» в 2022 году на стенде ВМФ.