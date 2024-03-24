Эротический фотограф рассказала о болезнях у порноактеров

Известный американский эротический фотограф Холли Рэндолл рассказала о риске актеров порнографического жанра подхватить венерическое заболевание.

Порноиндустрии существует централизованная база данных, куда попадают результаты анализов порноактеров, которые необходимы для съемок в фильмах для взрослых, приводит «Лента.ру» слова Рэндолл.

«Это мера безопасности, которая помогает хранить все тесты в одном месте, таким образом люди не могут подделывать справки о здоровье», — объяснила фотограф.

По ее словам, порноактеры раньше часто приносили поддельные справки о здоровье в бумажном виде. «Оказывалось, что у них были заболевания, передающиеся половым путем», — сказала она.

Ранее порнозвезды Алина Лопез и Эйва Луис развеяли распространенный миф о том, что порноактеры часто являются носителями половых заболеваний.

«Порнозвезды — самые чистые люди, которых можно встретить», — заявила Луис.