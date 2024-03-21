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Кологривый попросил суд понять и простить его после дебоша

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/idkologrivyy

Суд над актером Никитой Кологривым проходит в Новосибирске, в четверг, 21 марта. Рассматривают дело по статье «Мелкое хулиганство», после того как актер устроил дебош в кальянной.

Кологривый пришел в развлекательное заведение ночью, выпил лишнего и стал приставать в официантке, которую позднее укусил. Потом актер полез с кулаками на сотрудников кальянной.

В отношении артиста составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». До суда актер находился менее суток в спецприемнике.

Дебош Кологривого в кальянной

«Я прошу суд помиловать меня, потому что меня детская больница ждет в Новосибирске и много благотворительных вещей, которых я после сегодняшней ночи понял, что лучше я этим буду заниматься, чем дуростью какой-то, и прошу всех меня понять и простить», — сказал Кологривый в суде (видео из зала суда опубликовал телеграм-канал АСТ-54).

Решение суд пока не вынес. По статье «Мелкое хулиганство» актеру грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.

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Культгид #Светская хроника #Происшествия #Новосибирск
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Топ комментариев

Uynachalnica

Переложат и в топливо и ни разу не отменят! Уже было!

Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью

staff850

Своих надо считать Серёжа а не хохлов....