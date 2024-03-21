Кологривый попросил суд понять и простить его после дебоша

Суд над актером Никитой Кологривым проходит в Новосибирске, в четверг, 21 марта. Рассматривают дело по статье «Мелкое хулиганство», после того как актер устроил дебош в кальянной.

Кологривый пришел в развлекательное заведение ночью, выпил лишнего и стал приставать в официантке, которую позднее укусил. Потом актер полез с кулаками на сотрудников кальянной.

В отношении артиста составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». До суда актер находился менее суток в спецприемнике.

«Я прошу суд помиловать меня, потому что меня детская больница ждет в Новосибирске и много благотворительных вещей, которых я после сегодняшней ночи понял, что лучше я этим буду заниматься, чем дуростью какой-то, и прошу всех меня понять и простить», — сказал Кологривый в суде (видео из зала суда опубликовал телеграм-канал АСТ-54).

Решение суд пока не вынес. По статье «Мелкое хулиганство» актеру грозит штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток.