Жители Китая проигнорировали фильм «Вызов»

Космическая драма Клима Шипенко «Вызов» вышла в прокат в Китае, но первый уикенд показал очень скудные кассовые сборы.

Согласно данным портала EntGroup, релиз занял 11-е место по кассовым сборам в стране по итогам воскресенья, 17 марта. «Вызов» собрал в прокате 310 тысяч долларов.

Для сравнения, другие российские фильмы в китайском прокате собирали миллионы —спортивная драма «Движение вверх» в 2019 году (3,16 миллиона долларов) и военный фильм «Т-34» (1,3 миллиона долларов).