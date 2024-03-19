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Жители Китая проигнорировали фильм «Вызов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Космическая драма Клима Шипенко «Вызов» вышла в прокат в Китае, но первый уикенд показал очень скудные кассовые сборы.

Согласно данным портала EntGroup, релиз занял 11-е место по кассовым сборам в стране по итогам воскресенья, 17 марта. «Вызов» собрал в прокате 310 тысяч долларов.

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Для сравнения, другие российские фильмы в китайском прокате собирали миллионы —спортивная драма «Движение вверх» в 2019 году (3,16 миллиона долларов) и военный фильм «Т-34» (1,3 миллиона долларов).

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physx

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hope1986

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