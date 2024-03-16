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Власти Украины начали эвакуацию Сумской области

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией, сообщает областная военная администрация.

Так, из приграничных общин выехали все жители 22 населенных пунктов. В общей сложности эвакуация проводится на территории шести территориальных общин, уточнило издание «Зеркало недели».

За последние три дня из Сумской области эвакуировали 4523 человек, в том числе 829 детей. Также людей в срочном порядке эвакуируют в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.

Украинские власти регулярно объявляют о принудительной эвакуации в разных регионах. В частности, жителей активно вывозили из Авдеевки в ДНР, при этом часть жителей все-таки остались в городе вопреки всем распоряжениям.

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