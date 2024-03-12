Россиянам запретят сдавать квартиры посуточно без счетчиков

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает запрет сдавать жилье посуточно, если там отсутствуют счетчики. Мера будет действовать для аренды как для физических, так и юридических лиц.

Согласно тексту законопроекта, собственник может сдавать жилье в аренду при условии требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Это касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Документ был разработан с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

Разработчики законопроекта отмечали, что если в сдаваемой посуточно квартире нет приборов учета, то расходы арендаторов распределяются на других жильцов через ежемесячные начисления.