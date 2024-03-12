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Россиянам запретят сдавать квартиры посуточно без счетчиков

Источник:
ТАСС
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает запрет сдавать жилье посуточно, если там отсутствуют счетчики. Мера будет действовать для аренды как для физических, так и юридических лиц.

Согласно тексту законопроекта, собственник может сдавать жилье в аренду при условии требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Это касается приборов учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения. Документ был разработан с целью закрепления статуса посуточного найма жилья при условии соблюдения законных прав и интересов соседей.

Разработчики законопроекта отмечали, что если в сдаваемой посуточно квартире нет приборов учета, то расходы арендаторов распределяются на других жильцов через ежемесячные начисления.

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Экономика #Квадраты #Законы
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Топ комментариев

Qprovessional

действительно, а где треска на рф полках магазинах, если пол Англии тут ее ловит

DEMON01

А что так рано то разорвали договор надо было еще годик подождать.

Asd10

Говорят, что она вкусная. Ну, теперь попробую. Наверное...

c2h5oh76

конечно будут, скоро над БУ будут слышны вопли: а нас за шо!!??