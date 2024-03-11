Объявлена дата премьеры 24-го сезона «Битвы экстрасенсов»

Новый сезон шоу «Битва экстрасенсов» выйдет 23 марта на канале ТНТ, он будет 24 по счету с момента выхода.

Участниками 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» станут новые лица, а также уже знакомые зрителям персонажи.

В новой «Битве» свои силы попробуют Данила Турецков из реалити-шоу «Сердце Клавы» и таролог из TikTok Эрик.

Также в «Битву экстрасенсов» без кастинга предполагается взять участника шоу «Экстрасенсы. Реванш», занявшего второе место.

Премьера 24-го сезона «Битвы экстрасенсов» состоится 24 марта в 19.30 на канале ТНТ.