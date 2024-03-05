Вознаграждения иноагентам по авторским правам хотят запретить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам людям, которые признаны властями иностранными агентами.

«В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам – артистам, музыкантам, писателям – всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей. Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан», – написал Володин в телеграм-канале.

Председатель Госдумы отметил, что с момента принятия закона о запрете рекламы у иностранных агентов уже появились результаты. По прогнозам, иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций», — отметил Володин.