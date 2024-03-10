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Врач предупредила о вреде утренней зарядки

Источник:
Sibnet.ru
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Врач-терапевт Севинч Алиева предупредила, что необдуманные занятия утренней зарядкой могут быть опасны и грозят принести вред здоровью.

Физическая нагрузка по утрам опасна для тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы или связанные с этим риски, патологии суставов и другие болезни, пояснила врач в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

По словам Алиевой, от зарядки стоит воздержаться тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже простуда.

Врач посоветовала не делать зарядку сразу после пробуждения, так как необходимо дать организму проснуться и подготовиться к активности. От слишком ранней зарядки может закружиться голова, подскочить артериальное давление, а также чрезмерно ускориться пульс.

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Жизнь #Здоровье
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