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Рождаемость на Украине прошла точку невозврата

Источник:
Sibnet.ru
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Демографическая ситуация на Украине преодолела точку невозврата, заявил киевский экономист и аналитик Алексей Кущ.

Восстановить прежнюю численность населения на Украине уже невозможно, власти лишь могут попытаться замедлить катастрофу, сказал эксперт в подкасте журналиста Влада Сидоренко.

Специалист отметил, что даже это замедление потребует от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений. Чтобы найти необходимый «тормоз» политика необходимо стать «гениями-визионерами».

Показатели рождаемости на Украине с 2013 года ежегодно падают на 7%. Согласно расчетам западных специалистов, в настоящее время население подконтрольных Киеву районов сократилось до 28 миллионов человек, тогда как в 2020 году составляло почти 42 миллиона.

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Жизнь #О людях
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