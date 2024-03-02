Рождаемость на Украине прошла точку невозврата

Демографическая ситуация на Украине преодолела точку невозврата, заявил киевский экономист и аналитик Алексей Кущ.

Восстановить прежнюю численность населения на Украине уже невозможно, власти лишь могут попытаться замедлить катастрофу, сказал эксперт в подкасте журналиста Влада Сидоренко.

Специалист отметил, что даже это замедление потребует от властей экстраординарных экономических, социальных и политических решений. Чтобы найти необходимый «тормоз» политика необходимо стать «гениями-визионерами».

Показатели рождаемости на Украине с 2013 года ежегодно падают на 7%. Согласно расчетам западных специалистов, в настоящее время население подконтрольных Киеву районов сократилось до 28 миллионов человек, тогда как в 2020 году составляло почти 42 миллиона.