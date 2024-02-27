Вышел трейлер русского хоррора «Домовой»

Трейлер мистического фильма «Домовой» показал, что произойдет с новой семьей сирот, которые соблюли древнюю традицию.

Фильм «Домовой» рассказывает о брате и сестре, которые сначала лишись родители, а следом у них умерла бабушка. Варю и Арсения усыновила состоятельная пара, но, уезжая из старого деревенского дома, ребята прихватили угли из печи — древняя традиция домашнего очага.

Вместе с артефактом и героями в новый дом заселяется огромная сила, которая пытается разрушить прежние устои.

В главных ролях в «Домовом» снялись Олег Чугунов, Василиса Немцова, Роза Хайруллина, Виталий Кищенко и Наталия Вдовина.

Российский хоррор «Домовой» покажут в кинотеатрах с 4 апреля.