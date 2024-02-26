Стало известно, сколько депутатов пересели на российские авто

Власти 38 регионов на конец февраля предоставили депутатам автомобили российского производства.

34 региона предоставляют автомобили иномарок, локализованных в России до 2022 года. Их заменят на отечественные по мере выбытия, цитирует RTVI источник в Госдуме.

Три региона до сих пор предоставляют автомобили иностранных марок, произведенных не в России. Это Амурская и Калининградская области, а также Ингушетия.

Часть регионов пока не заключала договора аренды в связи с отсутствием соответствующих запросов от депутатов. Заявки от властей новых регионов также не поступали, поскольку там пока нет избранных депутатов.

В соответствии с законодательством правительство региона арендует для парламентариев машину через торги. «Депутат пользуется, а счет для оплаты выставляют Госдуме», — пояснил источник.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. В утвержденном Минпромторге списке модели шести марок, из них часть — это локализованные китайские бренды.