НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стало известно, сколько депутатов пересели на российские авто

Источник:
Sibnet.ru
428 0

Власти 38 регионов на конец февраля предоставили депутатам автомобили российского производства.

34 региона предоставляют автомобили иномарок, локализованных в России до 2022 года. Их заменят на отечественные по мере выбытия, цитирует RTVI источник в Госдуме.

Три региона до сих пор предоставляют автомобили иностранных марок, произведенных не в России. Это Амурская и Калининградская области, а также Ингушетия.

Часть регионов пока не заключала договора аренды в связи с отсутствием соответствующих запросов от депутатов. Заявки от властей новых регионов также не поступали, поскольку там пока нет избранных депутатов.

В соответствии с законодательством правительство региона арендует для парламентариев машину через торги. «Депутат пользуется, а счет для оплаты выставляют Госдуме», — пояснил источник.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. В утвержденном Минпромторге списке модели шести марок, из них часть — это локализованные китайские бренды.

Еще по теме
Доля авто старше 21 года выросла в России вдвое
АвтоВАЗ возобновит выпуск модели Lada Granta Cross
Россия изменит порядок расчета платежей за ввоз автомобилей
Сибиряки выбрали подержанные KIA и Hyundai
смотреть все
Авто #Авторынок #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Германия официально переименовала Киев
Путин преподал Блинкену урок истории
Кукурузу первой разоблачили в шоу «Маска»
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
Обсуждение (0)
Картина дня
Украина передаст России мирный план
Стало известно, сколько депутатов пересели на российские авто
Боррель предрек скорое решение конфликта на Украине
Малышева показала полезные упражнения для простаты
О самом главном
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
75
Путин преподал Блинкену урок истории
68
Запад анонсировал «разрушительные» санкции против России
55
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
52
Тело Алексея Навального передали матери
38
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона