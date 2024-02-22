Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

Видео полета президента Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М появилось в Сети, его опубликовала пресс-служба Кремля.

Известно, что полет продолжатся 30 минут, еще 45 минут шла предполетная подготовка. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался уточнять маршрут полета, по его словам, он представляет «военную тайну».

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Судя по опубликованным кадрам, Ту-160М поднимался на значительную высоту. Практический потолок ракетоносца составляет около 15 километров. Максимальная дальность полета — более 17 тысяч километров.

Президент остался доволен полетом. По его словам, новые самолеты, собранные в цехах Казанского авиационного завода имени Горбунова, можно принимать в состав Вооруженных сил.