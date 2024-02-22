НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Опубликовано видео полета Путина на Ту-160М

Источник:
Sibnet.ru
211 0

Видео полета президента Владимира Путина на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М появилось в Сети, его опубликовала пресс-служба Кремля.

Известно, что полет продолжатся 30 минут, еще 45 минут шла предполетная подготовка. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался уточнять маршрут полета, по его словам, он представляет «военную тайну».

Судя по опубликованным кадрам, Ту-160М поднимался на значительную высоту. Практический потолок ракетоносца составляет около 15 километров. Максимальная дальность полета — более 17 тысяч километров.

Президент остался доволен полетом. По его словам, новые самолеты, собранные в цехах Казанского авиационного завода имени Горбунова, можно принимать в состав Вооруженных сил.

Еще по теме
Путин «прокатился» на ракетоносце Ту-160М
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» стало экстремистской организацией
Россия лишила Британию права ловить рыбу в Баренцевом море
смотреть все
Политика #Россия #Видеоновости #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Чем отличаются 8 и +7 в телефонных номерах
Российские разведчики перехватили пугающий разговор бойца ВСУ
Российский солдат под пытками ВСУ успокаивал жену
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Запад призвал сделать расследование смерти Навального международным
44
Медведев предложил ссылать «ждунов» из новых регионов в Сибирь
41
Трамп напомнил, кто победил Гитлера и Наполеона
35
Партизаны на Украине взорвали эшелон с боеприпасами НАТО
33
Убит угнавший российский вертолет пилот-предатель