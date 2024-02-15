Кроме Владимира Путина на выборах президента России зарегистрировано три кандидата — Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов. То, что страна выберет нового президента, — предположение на грани фантастики. Скорее всего, борьба развернется за второе место.

Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Глава государства избирается на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.

На пост президента России претендовало 33 человека. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ приняла документы только у 11 из них.

Затем двое взяли самоотвод: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости). Трое не смогли собрать необходимое количество подписей: Ирина Свиридова (Демократическая партия России), блогер-эколог Анатолий Баташев и блогер-визажист Рада Русских (оба самовыдвиженцы). А в подписях Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Бориса Надеждина («Гражданская инициатива») обнаружили брак и отказали в регистрации.

В итоге в бюллетене на выборах президента-2024 будут четыре фамилии: Даванков («Новые люди»), Путин (самовыдвижение), Слуцкий (ЛДПР), Харитонов (КПРФ). Это самый короткий список в истории современной России.

Борьба за второе место

В электоральном рейтинге, опубликованным ВЦИОМ, первое место занял Путин с 75% голосов, на втором месте Даванков с 5%, Харитонов и Слуцкий получили по 4%. Еще 8% затруднились с ответом, а 2% респондентов выбрали прийти и испортить бюллетень либо не прийти на выборы вовсе.

«Основному» кандидату Владимиру Путину удастся консолидировать электорат на фоне эффекта «объединения вокруг лидера» и улучшить свой результат (свыше 76%), прогнозируется в докладе Фонда прогрессивной политики «Кандидаты на старте: позиции, ресурсы, потенциал».

«Борьба за второе-третье места будет носить явно ситуативный характер, и ее результат неочевиден», — написал один из авторов доклада, политолог Илья Гращенков в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью The New York Times: «Наши президентские выборы — это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия. Мистер Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов».

Пока второе место Даванкова свидетельствует об усталости избирателя от политиков старого формата и появлении запроса на свежие лица. Его база поддержки — деятельные патриоты (те, кто видит в новых условиях новые возможности и кто не хочет уезжать из России, но боится, что в стране станет слишком «душно», в их числе — элиты), рассерженные горожане и молодежь.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что КПРФ выдвинула самого слабого кандидата среди возможных. По его словам, «Зюганов не хотел рисковать вторым местом и предоставил это другому». Главная проблема компартии сейчас — отсутствие собственной программы.

По мнению Гращенкова, ЛДПР (и ее кандидат Слуцкий) в условиях текущего политического дискурса аккумулирует отнюдь не либералов и демократов, а радикальных патриотов. Ассортимент безопасных тем для партии узок: социальный популизм (буквально разговоры в пользу бедных), военно-патриотический официоз, совершенствование репрессивных механизмов в отношении разнообразных «врагов народа».