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Только зарубежные фильмы вышли в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Одна жизнь»

Только зарубежные фильмы вышли в прокат в четверг, 15 февраля, российские картины стартовали в кинотеатрах днем ранее в честь Дня влюбленных.

С четверга в кинотеатрах покажут британский фильм ужасов «Алиса в стране кошмаров», американский хоррор «Джестер», чешская комедия «Знакомьтесь, пес», американские драма «Одна жизнь» и триллер «Судная ночь: Джекпот», а также китайский мультфильм «Супер крылья: фильм».

Ранее в кинотеатрах выпустили три российских фильма — «Лед 3», комедия «Между нами лето» и драма «Тайное влечение».

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Культгид #Кинематограф
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