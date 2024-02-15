Только зарубежные фильмы вышли в кинотеатрах

Только зарубежные фильмы вышли в прокат в четверг, 15 февраля, российские картины стартовали в кинотеатрах днем ранее в честь Дня влюбленных.

С четверга в кинотеатрах покажут британский фильм ужасов «Алиса в стране кошмаров», американский хоррор «Джестер», чешская комедия «Знакомьтесь, пес», американские драма «Одна жизнь» и триллер «Судная ночь: Джекпот», а также китайский мультфильм «Супер крылья: фильм».

Ранее в кинотеатрах выпустили три российских фильма — «Лед 3», комедия «Между нами лето» и драма «Тайное влечение».