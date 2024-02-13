НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему головная боль во время секса смертельно опасна

Источник:
«О самом главном»
279 2

Регулярная головная боль во время секса может указывать на смертельно опасное заболевание — аневризму мозговой артерии, предупредил врач и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников.

Внезапный разрыв мозговой артерии в большинстве случаев заканчивается мгновенной смертью. При этом диагностировать заболевания можно только при проверке с помощью компьютерной томографии или МРТ, отметил специалист.

По словам Мясникова, в основном такой патологией страдают мужчины, однако у женщин она также встречается. Если симптом возникает во время интима постоянно, это повод пройти обследование.

Аневризма головного мозга — это растяжение или истончение стенки артерии, из-за чего стенка выпячивается. В момент разрыва стенки деформированной артерии происходит проникновение большого количества крови в полость черепа.

Еще по теме
Появилась интерактивная карта пунктов приема опасных отходов
Врач назвал популярную ошибку при измерении давления
Эндокринолог объяснила причину неутолимой жажды
Диетолог предупредила о скрытой угрозе молочных продуктов
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин поручил запустить уникальную ипотеку в новых регионах
Сервис для онлайн-регистрации бизнеса заработает в России
Российские военные захватили редкие дроны ВСУ
Politico сочла распад НАТО вопросом времени
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Раньше могли типа игнорить, как ты игноришь задаваемые тебе вопросы и делать тупой вид што не в курсе,...

snoo

Поможите, люди добрые!Сами мы не местные,Голодаем и скитаемся.

Peperz

Ни разу за все время не учавствовал.

nicollaich

Цеивроппейцы превозмогают себя, но читают эту новость. Мышки, кактус и слёзки. Классика.