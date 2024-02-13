Почему головная боль во время секса смертельно опасна

Регулярная головная боль во время секса может указывать на смертельно опасное заболевание — аневризму мозговой артерии, предупредил врач и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников.

Внезапный разрыв мозговой артерии в большинстве случаев заканчивается мгновенной смертью. При этом диагностировать заболевания можно только при проверке с помощью компьютерной томографии или МРТ, отметил специалист.

По словам Мясникова, в основном такой патологией страдают мужчины, однако у женщин она также встречается. Если симптом возникает во время интима постоянно, это повод пройти обследование.

Аневризма головного мозга — это растяжение или истончение стенки артерии, из-за чего стенка выпячивается. В момент разрыва стенки деформированной артерии происходит проникновение большого количества крови в полость черепа.