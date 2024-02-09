НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кремль опубликовал полное видео интервью Путина Такеру Карлсону

Источник:
Sibnet.ru
486 4

Кремль опубликовал полную двухчасовую русскоязычную версию интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее, в 2 часа ночи по Москве была опубликована англоязычная версия интервью на сайте Карлсона и в соцсети X (бывший Twitter). Кремль также представил полную стенограмму беседы.

Путин, как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, согласился на интервью с Карлсоном, поскольку его позиция отличается от остальных, она «никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская».

В ходе двухчасового интервью Путин рассказал о взаимоотношениях с Западом, в первую очередь с США. Вспомнил о своем желании сделать Россию членом НАТО.

Он поделился мнением о перспективах диалога с действующим президентом Джо Байденом и претендентом на президентский пост Дональдом Трампом.

Президент России высказал свою позицию по Украине. Объяснил причины начала специальной военной операции. Дал оценку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Путин также рассказал о срыве мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году. Он выразил надежду на возобновление дипломатического диалога и примирение украинского и русского народов.

Еще по теме
Путин назвал Маска неудержимым и умным человеком
Самое важное из «американского» интервью Путина
Байден заявил, что у него нет проблем с памятью
Путин и Си Цзиньпин обсудили Украину
смотреть все
Политика #Мир #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Найден быстрый способ «сломать» Windows 11
Польша пригрозила ликвидировать Калининградскую область
Российский танкист пощадил экипаж Bradley из-за сына
Обсуждение (4)
Картина дня
Кремль опубликовал полное видео интервью Путина Такеру Карлсону
Медведев дал уничижительную оценку новому главкому ВСУ
Путин назвал Маска неудержимым и умным человеком
Китайская компания раньше АвтоВАЗа назвала машину на кириллице
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...