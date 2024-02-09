Кремль опубликовал полную двухчасовую русскоязычную версию интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Ранее, в 2 часа ночи по Москве была опубликована англоязычная версия интервью на сайте Карлсона и в соцсети X (бывший Twitter). Кремль также представил полную стенограмму беседы.

Путин, как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, согласился на интервью с Карлсоном, поскольку его позиция отличается от остальных, она «никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская».

В ходе двухчасового интервью Путин рассказал о взаимоотношениях с Западом, в первую очередь с США. Вспомнил о своем желании сделать Россию членом НАТО.

Он поделился мнением о перспективах диалога с действующим президентом Джо Байденом и претендентом на президентский пост Дональдом Трампом.

Президент России высказал свою позицию по Украине. Объяснил причины начала специальной военной операции. Дал оценку украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Путин также рассказал о срыве мирных переговоров в Стамбуле в 2022 году. Он выразил надежду на возобновление дипломатического диалога и примирение украинского и русского народов.