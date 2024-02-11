Military Watch увидел превосходство Су-57 над истребителями США

Российский истребитель пятого поколения Су-57 с новым двигателем станет самым быстрым в мире и превзойдет западные аналоги сразу по нескольким параметрам, утверждают эксперты американского военного журнала Military Watch.

С 2025 года ВКС России начнут получать усовершенствованный вариант Су-57, оснащенный двигателем АЛ-51Ф («Изделие 30»). Новая силовая установка позволит ему летать без использования форсажа на сверхзвуковых скоростях. Американский F-35 этого не умеет, отметили эксперты.

По их оценке, тяга нового российского двигателя примерно на 8% выше, чем у его американского аналога F119. АЛ-51Ф оптимизирован для обеспечения скрытности и имеет сходящиеся и расходящиеся сопла с зубчатыми заслонками для уменьшения радиолокационного сечения.

По дальности полета Су-57 уже сейчас более чем в два раза превышает показатели американских конкурентов F-35 и F-22. С новым двигателем его дальность вырастет еще на 10%.

По мнению экспертов, главным преимуществом российского истребителя станет гораздо меньшая потребность в обслуживании и высокая маневренность на малых скоростях.