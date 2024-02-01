Путин рассказал, когда получил водительские права

Президент России Владимир Путин получил водительское удостоверение, когда ему было 20 лет — об этом глава государства рассказал на встрече с доверенными лицами.

«Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту), а в университете на военной кафедре», — цитирует ТАСС Путина.

Президент России управлял разными транспортными средствами: он садился за руль грузовика КамАЗ, лимузина Aurus Senat, хетчбека Lada Kalina, Mercedes ML, а в 2021 году даже катал министра обороны Сергея Шойгу во время отдыха в сибирской тайге на вездеходе ГАЗ-3351 «Лось».

Путин владеет «Нивой» 2009 года выпуска, двумя ГАЗ М21 1960-х годов выпуска и автоприцепом «Скиф» 1987 года выпуска.