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Координационный центр доменов устранил сбой в работе Рунета

Источник:
Sibnet.ru
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Специалисты устранили техническую проблему, из-за которой стали недоступны сайты в доменной зоне .RU, говорится в сообщении координационного центра доменов .RU/РФ.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой Domain name system security extensions, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .RU, устранена», — сказано в сообщении.

Неполадки в работе DNS (распределенная система, которая помогает браузерам находить адреса сайтов по их именам) могут наблюдаться еще некоторое время, предупредили в Минцифры России.

Вечером во вторник, 30 января пользователи интернета стали сообщать о трудностях с доступом к сайтам, размещенным на доменах .RU. Проблема связана с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщили в координационном центре центра доменов .RU/РФ.

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