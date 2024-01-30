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Брежнева сделала рекламу на слухах об эскорте

Источник:
Sibnet.ru
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Певица Вера Брежнева посмеялась над рассказом Виктории Бони о том, что брала деньги за секс с мужчинами, и превратила слухи в рекламу.

История началась с того, что Боня в соцсетях рассказала историю про то, что Брежневу можно купить.

«Друг, молодой и богатый парень, сказал: "Я всегда мечтал переспать с Верой Брежневой". И мой очень близкий человек ответил: "Слушай, а Вера работает, но только она по желанию. Стоит 100 тысяч долларов"», — рассказала Боня.

Поклонники Брежневой в комментариях соцсети просили ответить блогеру. Но певица лишь ответила смеющимся смайликом на данные просьбы. А затем опубликовала ироничную публикацию.

«Хочешь провести вечер со мной? Условия с следующей сторис», — написала Брежнева.

Фото: © @ververa

В следующей сторис певица пригласила желающих на свой концерты в Казахстане, Кыргызстане и Азербайджане: «Выбери дату, место, купи билет по ссылке». Ссылку певица назвала «Вечер с Верой».

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