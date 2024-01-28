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Российской валюте пообещали медленный рост

Источник:
«Российская газета»
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Курс рубля в феврале продолжит понемногу укрепляться, если на валютном рынке или в геополитических процессах не произойдет ничего экстраординарного, считает аналитик Совкомбанка Михаила Васильева

Рубль в феврале останется крепким и может продолжить немного дорожать, спрогнозировал аналитик. «Предполагаемый торговый диапазон составляет 85-89 рублей за доллар, 93-97 рублей за евро, 11,8-12,3 рубля за юань», — приводит «Российская газета» его слова.

По его словам, поддержку рублю по-прежнему оказывают сезонное снижение спроса на валюту в начале года. В то же время предложение валюты остается высоким благодаря продаже валюты крупнейшими экспортерами в рамках президентского указа об обязательной продаже валютной выручки, отметил Васильев.

Также поддержку рублю, по крайней мере на начавшейся неделе, окажет январский налоговый период, когда все экспортеры будут продавать валютную выручку, повышая таким образом спрос на рубли, для расчетов с бюджетом.

Кроме того, и нефть может на этой неделе побороться за ценовую отметку 80 долларов за баррель марки Brent в свете сохраняющихся проблем с судоходством в районе Красного моря.

«Наконец, в пользу рубля остаются высокие рублевые процентные ставки. Банки фиксируют приток рублей на депозиты под 14-16% годовых», — подчеркнул Васильев.

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