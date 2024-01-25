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Сколько стоят яйца после снижения цены

Источник:
Sibnet.ru
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Яйца
Фото: © Sibnet.ru

Цены на куриные яйца, по данным властей, продолжают снижаться. Sibnet.ru следит за их стоимостью в самых популярных торговых сетях Новосибирска.

Средние отпускные цены на куриное яйцо снизились на 10% за неделю, сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко в начале недели. Яйцо куриное первой категории предлагают по 91,8 рубля за десяток.

В рознице десяток самых дешевых яиц категории С1 стоит 101 рубль, а самый дорогой — 169 рублей, причем это цены в одном и том же магазине. Большинство продают десяток С1 за 119 рублей.

«Пятерочка» — цена зависит от производителя, снизилась благодаря акциям

  • С0 — 149 и 135 (159 без акции) рублей
  • С1 — 119 (149 без акции) рублей

«Монетка» — цена снизилась

  • С0/С1 — 144 рублей
  • Цена за штуку С0/С1 — 12 рублей

«Мария Ра» — цена практически не изменилась

  • С0 — 156 (без акции 174), 169 рублей
  • С1 — 139 (без акции 155) рублей
  • С2 — 139 рублей
  • Цена за штуку С1 — 11 рублей

«Лента» — цена не изменилась

  • С0 — 149 и 129 рублей (159 и 139 рублей без карты)
  • С1 — 119 рублей (129 без карты)
  • С2 — 114 рублей (124 рубля без карты)

«Магнит» — подорожали яйца категории С2

  • С0 — 143, 129 и 109 рублей
  • С1 — 169, 149, 139, 133 и 101 рубль
  • С2— 119 рублей

«Ярче» — цена не изменилась

  • С0 — 129 рублей
  • С1 — 119 рублей
  • С2 — 109 рублей
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Экономика #Продукты #Новосибирск
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