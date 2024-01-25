Сколько стоят яйца после снижения цены

Цены на куриные яйца, по данным властей, продолжают снижаться. Sibnet.ru следит за их стоимостью в самых популярных торговых сетях Новосибирска.
Средние отпускные цены на куриное яйцо снизились на 10% за неделю, сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко в начале недели. Яйцо куриное первой категории предлагают по 91,8 рубля за десяток.
В рознице десяток самых дешевых яиц категории С1 стоит 101 рубль, а самый дорогой — 169 рублей, причем это цены в одном и том же магазине. Большинство продают десяток С1 за 119 рублей.
«Пятерочка» — цена зависит от производителя, снизилась благодаря акциям
- С0 — 149 и 135 (159 без акции) рублей
- С1 — 119 (149 без акции) рублей
«Монетка» — цена снизилась
- С0/С1 — 144 рублей
- Цена за штуку С0/С1 — 12 рублей
«Мария Ра» — цена практически не изменилась
- С0 — 156 (без акции 174), 169 рублей
- С1 — 139 (без акции 155) рублей
- С2 — 139 рублей
- Цена за штуку С1 — 11 рублей
«Лента» — цена не изменилась
- С0 — 149 и 129 рублей (159 и 139 рублей без карты)
- С1 — 119 рублей (129 без карты)
- С2 — 114 рублей (124 рубля без карты)
«Магнит» — подорожали яйца категории С2
- С0 — 143, 129 и 109 рублей
- С1 — 169, 149, 139, 133 и 101 рубль
- С2— 119 рублей
«Ярче» — цена не изменилась
- С0 — 129 рублей
- С1 — 119 рублей
- С2 — 109 рублей