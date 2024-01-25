Определены предпочтения сибиряков в здоровых продуктах

Жители Сибири после новогодних застолий активно покупали кисломолочные продукты, безлактозное молоко и овсяные и рисовые напитки в начале января, сообщили аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка».

Спрос на здоровые продукты значительно вырос по сравнению с прошлым годом. С 1 по 8 января их заказывали в два раза чаще, а количество увеличилось в два раза.

Жители всех регионов увеличили потребление фруктов, нежирных видов мяса, минеральной воды, круп и зерновых злаков, красной рыбы. Каждую из категорий покупали в два раза больше.

Лидером стали свежие овощи — главный источник клетчатки. «Клетчатка помогает выводить токсины, способствует нормализации перистальтики кишечника и снижению аппетита», — отметила эксперт по коррекции пищевого поведения Елена Селина.

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Особое предпочтение покупатели отдали безлактозному молоку, овсяным и другим растительным напиткам, нежирным сортам кефира, йогурта и творога, бездрожжевому хлебу, цельнозерновым хлебцам, орехам и сухофруктам, полезным сладостям, протеиновым, злаковым и фруктовым батончикам.

Наибольшую динамику роста показали продукты для диабетического питания, которых в этом году заказали в 154 раза больше, чем в прошлом, продукты с повышенным содержанием белка (в 17 раз больше), безглютеновые продукты (в четыре раза больше).

Различных видов йогуртов и биотворожков в этом году съели почти в 2,5 раза больше, чем в предыдущем.

Здоровые продукты в регионах

Жители некоторых городов — Воронежа, Архангельска, Мурманска, Новосибирска, Ростова-на-Дону — во время праздников предпочитали традиционные кисломолочные продукты пониженной жирности, в частности кефир 1%.

Безлактозное молоко пользуется популярностью у жителей Москвы, Омска, Уфы, Челябинска, Ханты-Мансийска и городов Дальнего Востока.

Пользователи сервиса из Волгограда, Владивостока, Нижнего Новгорода и Перми предпочитают овсяные напитки, жители Благовещенска и Калининграда — соевые, в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани и городах Сибири наравне с овсяными популярны рисовые. Кокосовые напитки любят в Поволжье, а миндальные — на Дальнем Востоке и в Калининграде.