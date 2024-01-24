Убийство в небе: кто сбил самолет с украинскими военнопленными

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области. На борту находились 74 человека, в том числе 65 украинских пленных. Все они погибли. Российское военное ведомство назвало произошедшее терактом. Собрали, что известно на данный момент.

Что произошло

Самолет Ил-76 выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород, на борту находились 65 украинских пленных для обмена, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Инцидент произошел около 11.00 по московскому времени в районе военного аэродрома, когда самолет заходил на посадку. Ил-76 загорелся в воздухе и рухнул в пяти километрах от села Яблоново Корочанского района.

Минобороны РФ сообщило, что экипаж и все пассажиры самолета погибли. Отмечается, что Ил-76 был сбит украинскими военными, радиолокационными средствами ВКС РФ наблюдался пуск двух украинских ракет.

«Поражение самолета осуществлено Вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса», — уточнило ведомство.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Ил-76 был сбит «тремя ракетами Patriot или IRIS-T. Максимальная дальность полета ракет Patriot — около 80 километров, ракет IRIS-T — около 40 километров.

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Сенатор Виктор Бондарев в интервью телеканалу «Вместе-РФ» рассказал, что экипаж самолета успел сообщить о внешнем воздействии. По его словам, появившееся в телеграм-каналах видео крушения с характерным следом ракеты не оставляет сомнений, что Ил-76 был именно сбит.

Почему самолет перевозил украинцев

Россия заблаговременно сообщила Киеву, что в среду задействует военно-транспортный самолет для перевозки военнослужащих ВСУ для обмена. Таким образом, украинские военные знали о маршруте Ил-76 и времени его пролета.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолетом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», — подчеркнуло Минобороны РФ.

Ведомство назвало крушение транспортного самолета «террористическим актом». По мнению Минобороны, Киев пошел на такой шаг, чтобы впоследствии обвинить России в уничтожении военнослужащих ВСУ.

Известно, что обмен «192 на 192» должен был состояться во второй половине дня в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе. Россия экстренно развернула второй самолет, на котором летели остальные украинские военнопленные.

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале список украинских пленных, которые находились на борту Ил-76. В файле — таблицы с ФИО и датами рождения военнослужащих ВСУ, которых везли в Белгород для обмена.

Первые реакции

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник заявил, что своими действиями Киев продемонстрировал полное пренебрежение к человеческой жизни. По его словам, ситуация со сбитым Ил-76 ставит под сомнение вопрос о «хоть каких-то договоренностях» с Киевом.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объявил, что в связи с крушением Ил-76 Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и бундестагу Германии. Союзники Киева должны увидеть, что собой представляет Украина, которой они оказывают поддержку, отметил политик.

«Ракетами своих солдат расстреляли в воздухе. Своих. Там их матери ждали, жены ждали, дети ждали. Наших пилотов военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных», — добавил Володин.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, крушение Ил-76 является результатом «внутриполитической борьбы неонацистских элит в Киеве». Медведев отметил, что Украина и дальше будет наносить удары по своим населенным пунктам и военнослужащим.

Украинское оборонное ведомство заявило, что пока не может подтвердить причастность ВСУ к крушению российского военного самолета. Однако Главное управление разведки министерства обороны Украины признало, что 24 января готовился обмен пленными с Россией.