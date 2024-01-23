Россия разработала имитатор наземного ядерного взрыва

Ученые Военной академии материально-технического обеспечения запатентовали новый имитатор наземного ядерного взрыва. Разработка позволит повысить качество подготовки подразделений Сухопутных войск к боевым действиям в условиях применения ядерного оружия.

«Цель полезной модели заключается в обеспечении наглядной имитации визуальных признаков - ударный эффект, световая вспышка и грибовидное пылевое облако наземного ядерного взрыва», — говорится в описании к патенту.

Отмечается, что изобретение будет применяться на учениях и практических занятиях у военных подразделений. Ранее для этих целей применялся имитатор ядерного взрыва ИУ-59, однако в настоящее время он морально устарел.

Другой аналог, который приводится в описании — имитационная авиабомба ИАБ-500, однако данный образец разрабатывали только для фронтовой авиации. Кроме этого, образец ИАБ-500 был снят с вооружения в 1984 году и более не производится.