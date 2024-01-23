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РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов Альфа‑банка

Источник:
«Интерфакс»
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Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка, сообщила пресс-служба ведомства.

В  январе 2024 года появилась информация о том, что в открытый доступ украинскими хакерами была выложена база персональных данных клиентов Альфа-банка, содержащая информацию о 38 миллионах физических и юридических лиц.

В пресс-службе «Альфа-Банка» утечку опровергли, заверив, что данные клиентов банка в безопасности. 

«Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя», — пояснили в пресс-службе.


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Alhazred

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GammiPluh

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petrovich1980

Началась возня в крысином гнезде.