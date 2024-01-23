РКН проверит сообщения об утечке данных клиентов Альфа‑банка

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов Альфа-банка, сообщила пресс-служба ведомства.

В январе 2024 года появилась информация о том, что в открытый доступ украинскими хакерами была выложена база персональных данных клиентов Альфа-банка, содержащая информацию о 38 миллионах физических и юридических лиц.

В пресс-службе «Альфа-Банка» утечку опровергли, заверив, что данные клиентов банка в безопасности.

«Сведения скомпилированы из разных источников, где люди оставляют данные про себя», — пояснили в пресс-службе.



