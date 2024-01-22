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Льготников освободят от оплаты ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Инвалидам первой группы, детям инвалидов и лицам, осуществляющим за ними уход, предоставят скидку в 100% на ОСАГО, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Готовим законопроект о скидке в 100% для детей инвалидов, инвалидов с детства или инвалидов первой группы (или лиц, осуществляющих уход) на ОСАГО», — сказал он в интервью «Прайм».

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 17 закона об обязательном страховании автоответственности. В ближайшее время инициатива будет обсуждаться с экспертами, после чего ее направят на заключение в правительство.

В настоящее время компенсацию в размере 50% от стоимости ОСАГО могут получить инвалиды, дети-инвалиды или их законные представители, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям.

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Топ комментариев

Alhazred

Лучше бы заехал Зеленскому в ухо. Больше толку бы было)))

GammiPluh

Поживем еще и в фашизме обвинит... Кличко не особо быстро соображает, ему время нужно

petrovich1980

Началась возня в крысином гнезде.

GammiPluh

хахахахахаха) гуглится за пол секунды