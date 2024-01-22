Льготников освободят от оплаты ОСАГО

Инвалидам первой группы, детям инвалидов и лицам, осуществляющим за ними уход, предоставят скидку в 100% на ОСАГО, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

«Готовим законопроект о скидке в 100% для детей инвалидов, инвалидов с детства или инвалидов первой группы (или лиц, осуществляющих уход) на ОСАГО», — сказал он в интервью «Прайм».

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в статью 17 закона об обязательном страховании автоответственности. В ближайшее время инициатива будет обсуждаться с экспертами, после чего ее направят на заключение в правительство.

В настоящее время компенсацию в размере 50% от стоимости ОСАГО могут получить инвалиды, дети-инвалиды или их законные представители, которым автомобиль нужен по медицинским показаниям.