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Shaman опроверг домыслы об отсылке к Навальному в песне «Живой»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Shaman

Певец Shaman назвал чушью предположения, что новая песня «Живой» связана с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

По словам певца, песня и клип «Живой» посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент: "Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам"», — прокомментировал Shaman «Подъему».

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Очаков

Пропаганда??? Это ты окраинские ресурсы ещё не читал!)))

DYNAMO7294

Какой ремонт дорог? Это ротенбергам платят.

mosquito__2010

Самый настоящий геноцид украинцев устроенный преступниками у власти Украины поставленными США через майдан....

mosquito__2010

Я думаю что хохлы и так уже начали догадываться что их сначала обманули а потом кинули, что им конкретные...