Shaman опроверг домыслы об отсылке к Навальному в песне «Живой»

Певец Shaman назвал чушью предположения, что новая песня «Живой» связана с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

По словам певца, песня и клип «Живой» посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе.

«Фантазия людей безгранична. Каждый видит то, что хочет видеть. Как говорил президент: "Болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим телеграм-каналам"», — прокомментировал Shaman «Подъему».