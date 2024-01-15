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Егор Крид перепел хит Джокера и Тимати «Плачут небеса»

Источник:
Sibnet.ru
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Егор Крид и OG Buda (Григорий Ляхов) перепели хит 2000-х «Плачут небеса», песню впервые исполнили Тимати и Доминик Джокер на «Фабрике звезд 4».

В новом прочтении появились новые куплеты, а текст припева остался прежний, хоть и сменилась аранжировка. По словам Крида, в ближайшее время выйдет клип на песню.

Кроме этого, на обложку сингла «Плачут небеса» поместили фотографию Тимати со слезами — это образ артиста в номере на эту песню на «Фабрике звезд».

Песня «Плачут небеса» впервые прозвучала в 2004 году на «Фабрике звезд 4» группой «Банда», куда входили Доминик Джокер, Тимати, Анастасия Кочеткова и Ратмир Шишков.

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