Экстрасенсы из прошлых сезонов «Битвы» вернулись в эфир

Первый выпуск нового шоу «Экстрасенсы. Реванш» вышел на ТНТ, в проект пришли бывшие участники «Битвы экстрасенсов».

По правилам шоу «Экстрасенсы. Реванш» финалисты разных сезонов «Битвы экстрасенсов» проходят испытания, чтобы побороться на участие в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

В первом выпуске соревновались Елена Ивашина, Мариам Циминтия и Никита Турчин. Им нужно было найти среди нескольких человек того, кто поборол наркотическую зависимость. Турчин неверно назвал человека, но все правильно рассказал о героях испытания. Женщины-экстрасенсы с заданием справились.

Члены жюри, среди которых Вера Сотникова, Илья Ларионов, Александр Шепс и Виктория Райдос, выше всех оценили работу Ивашиной. По правилам шоу, она проходит в следующий этап, чтобы поучаствовать в «Битве сильнейших». Но она отказалась, сославшись на проблемы со здоровьем и отдала свое место амбициозному Никите Турчину.