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Краснокнижных аргали пересчитали на границе РФ и Монголии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Сайлюгемский нацпарк

Численность краснокнижного алтайского горного барана, обитающего на границе Монголии и России в районе Алтая и Тувы, выросла почти до семи тысяч особей, сообщила пресс-служба Сайлюгемского нацпарка.

Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии составила 6921-6981 особей, на 732 больше, чем в 2021 году. Из них на территории России зафиксировано 2957 животных, а в Монголии 4024.

«Сравнение цифр прошлых лет на разных хребтах показывает: большой прирост дает группировка аргали на хребте Сайлюгем, особенно в 2019–2023 годах. Мы связываем это с эффективной охраной территории. Всем скептикам этот факт доказывает – особо охраняемые природные территории важны для сохранения и воспроизводства редких животных», – говорит замдиректора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев.

Для сравнения в 2021 году общая численность группировки аргали в трансграничной зоне России и Монголии составила 6189 особей, в 2019 году – 4886 горных барана, а в 2017 – 4675. В Монголии численность аргали за два года выросла на 341 особь.

Высокая численность аргали на хребте Сайлюгем позволяет держаться на участке и снежным барсам, для которых этот вид копытных здесь – главная добыча. Недавно на хребте заметили незнакомого ранее ученым барса.

Алтайский горный баран в России обитает исключительно в приграничных с Монголией районах двух соседних регионов – республик Алтай и Тыва на четырех участках: хребтах Цагаан-Шибэту, Чихачева и Сайлюгем, а также в Монгун-Тайгинском районе Тувы. В этом году баранов считали одновременно по обе стороны границы.

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Жизнь #Природа #Звери #Республика Алтай #Тува
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