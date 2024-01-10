Певец Шарлот извинился перед Путиным

Певец Эдуард Шарлот выступил в Самарском областном суде с обращением, в котором извинился перед президентом Владимиром Путиным.

«Прошу у Вас, Владимир Владимирович, прощения за глупейший видеопоступок, выставленный напоказ», — сказал музыкант, комментируя свое видео, в котором он разорвал рисунок с изображением глава государства под песню Игоря Талькова.

Он также попросил прощения у патриарха Московского и всея Руси Кирилла, ветеранов Великой Отечественной войны, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и других людей, фигурировавших в его видеороликах и записях в соцсетях.

«В пиковый час одурманивания проамериканской пропагандой был пронзен идиотской идеей поджечь внутренний паспорт гражданина. Прошу прощения у всех граждан России за такое безрассудство», — добавил он.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, который в декабре он стал фигурантом трех уголовных дел: два возбудили по статье о реабилитации нацизма, третье — по статье об оскорблении чувств верующих.

Поводом для них стали видеоролики, которые певец опубликовал в своих соцсетях. В одном разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z, в других в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни «День Победы» и прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла.

Также Шарлот опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. В середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет, вскоре его задержали в аэропорту Пулково.