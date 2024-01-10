Автопарк Госдумы обновится Aurus и Lada

Вице-спикеры Госдумы будут ездить на Aurus, главы комитетов — на Lada Aura, а рядовые депутаты — на Lada Vesta и «Москвичах».

В думский автопарк уже поступили 33 Lada Vesta, сообщил «Ведомостям» собеседник в аппарате нижней палаты. Рядовые депутаты пользуются ими «по вызову», предупреждая о времени поездки и маршруте заранее. Ожидается и поставка «Москвичей».

На этой позиции «работают» Ford на Hyundai, причем последние —самые старые, им по восемь-десять лет.

Сейчас за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций закреплены Genesis. Им предоставят Aurus. Главы комитетов ездят на BMW и Genesis. Их собираются заменить на Lada Aura.

Президент России Владимир Путин в августе 2023 года призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили, отметив, если «где-то будет поскромнее, чем раньше, ничего страшного — наоборот, даже хорошо».