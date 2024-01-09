НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пентагон отчитался о состоянии заболевшего министра обороны

Источник:
Sibnet.ru
634 4
Министр обороны США Ллойд Остин
Фото: U.S. Secretary of Defense / CC BY 2.0

Министр обороны США Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии, однако он все еще испытывает недомогании, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на сайте ведомства.

«Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший», — сообщил пресс-секретарь Пентагона.

Остин лечится в Национальном медицинском центре Уолтера Рида (штат Мэриленд) в окрестностях Вашингтона. Дата выписки министра неизвестна.

70-летний Ллойд был госпитализирован 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Информацию несколько дней скрывали от Белого дома.

Еще по теме
Подсчитаны потери Евросоюза из‑за антироссийских санкций
ЦИК зарегистрировал Харитонова кандидатом на выборах президента
Аналитик Eurasia Group предсказал раскол Украины
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
смотреть все
Политика #Мир #Армия #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Власти США начали готовиться к большой войне на Ближнем Востоке
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
Кулеба словами «не кипишуйте» ответил на заявление США
Разведка США заявила о воде вместо топлива в китайских ракетах
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
50
Депутат Рады заявил о политической смерти Зеленского
46
Путин провел Рождество с семьями погибших в СВО
38
Немецкие танки Leopard утонули в украинской грязи
33
Украина развернула массовую мобилизацию алкоголиков и инвалидов
30
Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев