Пентагон отчитался о состоянии заболевшего министра обороны

Министр обороны США Ллойд Остин переведен из отделения интенсивной терапии, однако он все еще испытывает недомогании, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на сайте ведомства.

«Он больше не находится в отделении интенсивной терапии и восстанавливается в более уединенной части больницы. Он по-прежнему испытывает недомогание, но прогноз хороший», — сообщил пресс-секретарь Пентагона.

Остин лечится в Национальном медицинском центре Уолтера Рида (штат Мэриленд) в окрестностях Вашингтона. Дата выписки министра неизвестна.

70-летний Ллойд был госпитализирован 1 января из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. Информацию несколько дней скрывали от Белого дома.