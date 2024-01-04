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Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России поделилось кадрами уничтожения танка Вооруженных сил Украины в ходе проведения спецоперации. Видео опубликовали в телеграм-канале военного ведомства.

На кадрах видно, что танк попадает под прицел и загорается после первого выстрела. Экипаж успевает покинуть горящую технику и убежать в лес. После второго выстрела бронетехника противника была полностью уничтожена.



Ранее российская армия уничтожила взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении. Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники военнослужащими общевойскового объединения группировки войск «Запад».

На них видны три боевых машины, которые солдаты поражают несколькими боеприпасами, в том числе дронами-камикадзе «Ланцет».

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Оборона #Конфликты #Армия
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